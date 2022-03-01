在全球最低稅負制預計將於2023年導入之際，香港財政部於2月23日向特區立法會提交了2022 -2023年預算案，並發表相關演說。2022 -2023年預算案的主要措施包括導入全球與國內最低稅負制、對不動產課徵累進稅率，但薪俸稅與公司稅率將不會有所變動。

香港是台資及跨國企業在新加坡之外於海外稅務布局的另一重要據點。面對疫情，香港面臨財政收入的重大挑戰。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇說明，相比日前新加坡政府所公布的預算案，香港預計的財政措施非常類似，如同目前全球的稅務趨勢變化，對大型企業加稅，並將對不動產課徵累進稅率，以提升國家財政收入，因應疫情以來所造成的財政壓力。

資誠針對2022-2023年香港預算案的重點整理如下：

一、OECD支柱二的全球最低稅負制新立法。香港政府2022年下半年度將對特區立法會提案引進OECD支柱二的全球最低稅負制與其他相關配套措施，這將使得香港政策與國際反避稅措施達成一致。此項措施預計自2023年起實施。

二、國內最低稅負制度新立法。香港政府同時研擬導入國內最低稅負制度，自2024-2025財政年度起，在香港經營的跨國大型企業(年收入為 7.5 億歐元或以上)有效稅率將不低於15％。此一措施主要是為了避免全球最低稅負制實施後，若香港未導入國內最低稅負制度，則該集團的香港公司低於15％的補充稅將拱手讓給其他國家收取，會損害香港本來可以擁有的徵稅權利。

三、對不動產課徵累進稅率。香港擬將對不動產課徵累進稅率，以反映出「有能力者承擔較多稅負」的原則。

四、薪俸稅與公司稅基本沒有變動。為了維護香港的競爭力，即便有貿易赤字的壓力，香港特區政府仍決定不調整薪俸稅與公司稅率。

香港政府聲明將落實由OECD(經濟合作暨發展組織)制訂的國際稅務改革方案，以應對侵蝕稅基及轉移利潤的行為(BEPS 2.0 方案)。和受影響的大型跨國企業集團就落實 BEPS 2.0 方案保持溝通，確保香港的稅收制度緊貼國際稅務環境的最新發展，同時維持香港稅制簡單、明確和具透明度的優勢，並保留來源所得徵稅的制度。

曾博昇指出，參考香港預計採用的措施，可以看見各國政府紛紛將針對全球最低稅負制及國家財政壓力進行稅制調整。面對全球通膨及加稅的趨勢，企業的成本勢必上升，台資企業必須密切觀察各國變動情勢，以進行相關調整因應。