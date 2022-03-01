北京大學經濟學院教授曹和平1日在大陸《環球時報》撰文指出，中國國內生產總值（GDP）2021年增長8.1％，規模達到114兆元人民幣；中國人均GDP達到8萬零976元，比上年增長8.0％，按匯率折算為1萬2551美元，以較大占比超過世界平均水準。中國人均收入，在全世界近200個經濟體中排名第61位。按2019年可比價格，人均國民收入超過1萬2535美元即進入高收入經濟體階段，中國經濟的兩隻腳已穩穩踏入高收入經濟體門檻線內。前些年，別人說中國經濟規模大而不強，不能談人均時，就有點洩氣。今天中國的腰桿子，又挺直了一節。

曹和平表示，這是了不起的進步。上世紀80年代初期，面對人均GDP達1萬美元的日本，中方訂下的目標是，努力奮鬥20年，到20世紀末人均收入超過800美元。那時內心很謙卑。即使站在泰國、馬來西亞和印尼等開發中經濟體面前，也有點直不起腰來。今天中國不僅超過幾個近鄰，還超過了巴西、阿根廷以及俄羅斯。2021年哥斯大黎加（62）、墨西哥（72）、哥倫比亞（96）也被中國甩在身後。再過3-5年，中國把希臘、捷克和保加利亞甩在身後，也不是沒有可能。

曹和平稱，人均收入提高給經濟社會發展帶來什麼樣的增加力矩呢？過去，經濟總量增加會帶來意想不到的好處。比如國防建設、文化教育、科技創新、環境保護等進步會加速。高速公路、高速鐵路、機場港口、橋梁隧道等基礎設施的變化速度，耳目一新。

隨著人均收入提高，人們對高品質教育、職業生涯提升、健康醫療、創新創業、旅遊環境、研發創新等的支付意願也跟著提高。錢包裡每增加一份收入，由於絕對量增加，用於相關發展支出的百分比就會提高，這也是中國這些年康養社區、廣場舞、長假出行及科學城建設層出不窮原因。

曹和平認為，隨著進入高收入階段，一些大城市等公車時，慢慢排起隊來；一些公共場所廁所、火車洗手間乾淨起來；不少鄉村小鎮分撿垃圾，比城裡人還細膩，對環境更友好。人口流動和就業也發生質的變化，來自農村的年輕人在省會和中心城市畢業後，拿上畢業證留在城市。戶口落實後，家裡的人高高興興地搬入了數代人夢想的城市之家。有的鄉村整建搬遷重建，對文化和歷史遺產敏感的人呼喚保護故鄉文化之源。有些研究者發現，人口遷徙已從過去單純地從農村向城市流動，變成「城市-鄉村」之間的雙向良性流動。原來老一輩人喜歡的名牌包包和服飾，在參與北京冬奧年輕人眼中，已被大陸國產品牌替代。文化和信念的自信，慢慢地改變著中國經濟社會的基礎構造，在深層次快速湧動。

曹和平強調，觀念調整也在改變日常行為處事方式。過去，中國一說人均收入提高，網友就吐槽自己「被平均」了。但會發現，這些說法，隨著高收入階段消費傾向在深層結構上的變化，而變得越來越具調侃意味。中國邁過了一個非常難以逾越的經濟發展門檻。回過頭去，走過這一段經歷的人，都會非常自豪和寬慰。珍惜這一時代的來之不易，認識人均收入提高，還只是剛走出中等收入階段、進入發達經濟門檻線內的起始點上。隨著人們支付意願的變化，處事方式丕變，還會形成更多意想不到的新生產和工作崗位，與其「躺平」，不如趁這種結構變化帶來的黃金職業生涯變遷機會，不斷地充實自己，在經濟從高收入階段向更高階段騰飛時期，與整個社會一起，走向人生目標和職業生涯改變的新階段。