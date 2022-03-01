六月親揭明金成遺孀暴瘦真相 告別式忍不住淚崩曝唯一遺憾

導演明金成8日因急性心肌梗塞併發心因性休克猝逝，享年52歲，今（1日）早在台北第一殯儀館景行廳告別式，他生前在圈內擁有好人緣，認識多年的朋友都來幫忙處理後事，好兄弟屈中恆代表親友念追思文，並和老婆Vicky以及擔任總召的六月，還有庹宗康及黃小柔夫婦都是一早就抵達。

六月在移靈前出面受訪，她先是要自己堅強「不能哭」，隨後忍不住潰堤，情緒稍稍緩和後，她說「一切很順利」，唯一的遺憾就是因為自己不愛拍照，參與明金成人生這麼多過程，居然從來沒有合照過，覺得很可惜。提到明金成遺孀並沒有暴瘦，只是產後恢復速度很快，也相當堅強，雖然很難過，但堅強過每一天，最後再次難過表示「我一直都不是一個很喜歡說再見的人，我是覺得他移民到另一個地方，我們一定還會再相見」，也不忘感謝在場媒體這3個禮拜的幫忙。

藝人六月。（粘耿豪攝）

藝人曾國城。（粘耿豪攝）

告別式結束後，導演王小棣、陳玉勳、郎祖筠、王琄一同步出會場，郎祖筠泣不成聲地說：「我們會盡我們的力量照顧他的家人。」許效舜也哽咽地說：「就覺得太年輕了，很捨不得，謝謝大家，希望大家保持健康。」謝祖武則難過表示：「很早就認識他了，我們一直在戲劇方面合作，（遺憾的事）接二連三的來有點猝不及防，真的太早了！太早了，希望明導的夫人和小朋友可以早點脫離傷痛，好好成長，獻上最大的祝福。」

藝人謝祖武。（粘耿豪攝）

李運慶難忘恩師的提拔，「懂得戲劇這件事都是明哥教的，希望他一路好走，之後也會替他把更多的歡笑帶給大家。」温昇豪不只與《我們發財了》劇組高宇蓁、謝坤達、柯佳嬿、李千那、陳志強、Darren（邱凱偉）、綠茶（林埈永）、楊心慧一起送上花環，更親自到場，他說：「謝謝他給我們帶來風和日麗的溫暖，祝他一路好走。」

藝人郎祖筠。（粘耿豪攝）

張宇代表作《傘下》MV導演就是明金成，告別式播放的影片中也特別選了該曲當作其中一首背景音樂，他滿臉哀戚喊：「跟他之間有太多回憶了，希望他一路好走，他會永遠存在我們心中，請他可以放心地去西方極樂世界。」小甜甜（張可昀）則希望明金成像影片一樣化作一道彩虹。曾國城離開時淚珠滑下臉龐，並表示「太多了，不知從何講起，謝謝大家。」

曾和明金成合作大愛劇場《阿英的成長故事》的製作人陳慧玲，受訪透露遺孀Patty很堅強，就如她發文所說的一樣，會把兩個孩子照顧好。關於先前提過是否要替龍鳳胎成立基金會一事，她則說「會等告別式辦完後，再繼續討論這件事，我想是會的，大家都很心疼，演藝圈是個大家庭」。被問到在告別式和明導說了什麼？陳慧玲一陣哽咽，透露剛看到他追思影片的模樣依舊瀟灑，希望他一切安心，大家都會幫忙照顧孩子。