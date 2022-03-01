烏克蘭人反擊俄軍

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在夜間電視演說中表明，想要到烏克蘭抗俄的戰士可以免簽證入境。

據《商業內幕》（Business Insider）網與《以色列時報》（The Times of Israel）報導，從3月1日起，要是外國人到烏克蘭與俄軍作戰，將不需要簽證。澤倫斯基宣布，將針對抗俄實施暫時性的免簽證制度。

事實上，烏克蘭周日為外國戰士設立了「國際軍團」。澤倫斯基周一已簽署政令，授權想協助烏克蘭抗俄的外國人暫時可免簽證入境，但相關政策並不適用於俄羅斯國民，也就是所謂「侵略國的公民」。

澤倫斯基在聲明中說：「任何想加入保衛烏克蘭，歐洲和世界的人，都能來和烏克蘭人肩並肩作戰，抵抗俄羅斯戰犯。」不過，想申請加入軍團者必須詳述個人軍事經驗。烏克蘭並建議相關人士，要自行攜帶頭盔和防彈衣等個人防護用品。

Ukrainian State Leader Volodymyr Zelensky signed the decision to allow visa-free entry of foreign willing fighters who want to support #Ukraine.https://t.co/456QvQiyCC — Türkiye News (@turkiyenewsen) March 1, 2022

自從2014年俄羅斯併吞克里米亞起，便有數以千計外國戰士為俄羅斯或烏克蘭在烏境交戰。而澤倫斯基強調，雖然烏克蘭人夠勇敢，可以單獨面對俄羅斯，但「這不只是俄羅斯對烏克蘭的侵略，也是對歐洲戰爭的開始」。

而據路透報導，雖然美國和加拿大政府因為擔心引發世界大戰，拒絕出兵烏克蘭，但1名美國德州軟體開發人員，還有1名卑詩省廚師已加入數十名美國人和加拿大人，響應烏克蘭號召參戰，以反抗俄羅斯入侵。

26歲的精銳美國陸軍第82空降步兵師前成員達克斯（Dax）說，「我不去會感到內疚」，他打算和其他美國退伍軍人一起前往烏克蘭參軍。不過，出身阿拉巴馬州的他基於安全理由，不願透露全名。

至於加拿大人伍爾西（Bryson Woolsey）周日在看到澤倫斯基的呼籲後，雖然沒受過軍事訓練，但仍毅然辭去廚師工作，打算買機票飛往波蘭，再入境烏克蘭，以自願參戰。33歲的伍爾西說，他在看到受傷烏克蘭婦孺的影像後，內心很不安，覺得必須做點事。

而加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）周日說，加拿大人可以自行決定，是否要加入烏克蘭的國際軍團。反之，美國國務院發言人則力促公民，不要去烏克蘭。儘管有不少人自願到烏克蘭參軍，但並不是人人都要去打仗。35歲的魁北克內科醫生奧格（Julien Auger）正準備離開新成立的家庭，為烏克蘭衛生部提供醫療支援，並進行「中立的」人道援助。