俄烏衝突爆發後，有10名旅烏台人及學生返台時因為沒有PCR證明被卡在土耳其機場，但幾人是因戰亂緊急撤出，且也都持有無法出示PCR檢驗報告的切結書，不解為何會卡關，消息曝光後引起網友討論，說「能離開烏已經很不錯了」。

共有10位留烏台生、旅烏台人因為俄烏衝突撤離，因為戰爭的關係沒有機會完成PCR檢測，衛福部本告知可免做就搭機回台，幾人也依指示取得「無法出示COVID-19核酸檢驗報告之旅客入境檢疫切結書」。

留烏台生Simon透露，幾人在波蘭華沙機場出示相關切結書後，即順利搭機前往土耳其等待轉機回台，原本預計要搭乘台灣時間上午7時的班機，結果出示切結書卻被拒絕搭乘。Simon指出，現場地勤人員有與台灣地勤聯絡，結果卻被告知一定要有PCR證明，幾人因此卡在土耳其機場，期間衍生出的花費可能也需要自行承擔，不清楚是哪部分出了問題。

消息曝光後在PTT引起討論，不過大部分網友都認為「早叫你們跑」、「能離開烏已經很不錯了，」、「被延遲一天費用要自負很生氣，XDD」、「看到才隔一天真傻眼」、「這是之前那個跟記者說自行評估不會開打的？」