台北市政府發行熊好券，經過2波活動，累積消費張數不僅衝破500萬張，整體執行率更達到92.87％。市府祕書長陳志銘表示，為感謝並回饋前2波持熊好券振興台北經濟活動的民眾，第3波活動將不用登記，只要在前2波活動將熊好券全數使用完畢者即自動取得參加第3波抽獎的資格，本次住宿、饗購、藝文、市集、運動等5種票券將會各抽出一個幸運號碼。

陳志銘舉例，民眾於前2波曾經抽中運動券、且「所有得到」的運動券均有使用完畢，即取得運動券抽獎資格；假如今日運動券抽出的幸運號碼與身分證末碼相同，即可再次獲得運動券。

北市府在2位律師見證下，以線上抽籤系統抽出第3波「台北熊好券」幸運號碼：住宿券中獎號碼為「0」，共3133人獲得住宿券1張；饗購券中獎號碼為「7」，共8萬3383人獲得饗購券2張；藝文券中獎號碼為「1」，共3734人獲得藝文券3張；市集券中獎號碼為「5」，共9823人獲得市集券4張；運動券中獎號碼為「4」，共1988人獲得運動券5張。合計共有10萬2061人獲得第3波熊好券感恩回饋禮。系統將於1日下午自動派送至各中獎人的台北通APP票夾。

陳志銘說，本次中獎票券為住宿券1張（面額1000元）、饗購券、藝文券、市集券、運動券分別為2、3、4、5張（面額100元）。陳志銘也提醒，第三波熊好券同樣是「期間限定」，自今日起至3月31日截止，可在台北市境內各熊好店家消費。