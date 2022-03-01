111年2月消費者信心指數（CCI）3月1日公布，總數為73.19點，與上個月比較下降0.48點。CCI調查單位國立中央大學台灣經濟發展研究中心表示，2月CCI和1月CCI水平相近，因為物價上揚、投資市場震盪的整體環境，並沒有變化太大。

本次調查六項分項指標，三項指標上升，有國內經濟景氣、家庭經濟狀況、就業機會；三項指標下降，包括物價水準、投資股市時機、購買耐久財。從絕對水準來看，五項指標皆偏向悲觀，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

受訪民眾反映，對於物價驚驚漲，實在有感。此次調查的「未來半年國內物價水準」項目，也是六項分項指標中，下降幅度最多，本次調查結果為30.45點，較上個月調查結果下降1.65點。中大台經中心執行長吳大任表示，30.45點的水平，是12年半以來的低點。

下降幅度第二的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為49.7點，較上個月調查結果下降1.4點。下降幅度少的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查結果為125.8點，較上個月下降0.8點。