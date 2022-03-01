據大公文匯全媒體報導，香港新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（2月28日）新增3萬4466例確診，總確診病例累計逾20萬例。大陸援建的8個新社區隔離及治療設施之一的青衣方艙醫院，最快今天（1日）啟用，提供3000多個隔離單位。

報導稱，截至昨天最新情況，另外7個社區隔離及治療設施中的前新田購物城項目整體進度40％；元朗潭尾項目整體進度25％；洪水橋項目整體進度30％；港珠澳大橋人工島項目整體進度15％；粉嶺馬適路項目整體進度25％；竹篙灣項目整體進度4.9％；啟德項目整體進度5.5％；河套項目已協調香港中華煤氣無償捐建燃氣。

隔離酒店方面，招商局集團旗下CM＋壹棠酒店及服務式公寓提供100個房間、津聯集團香港萬怡酒店提供245個房間用作政府隔離設施；中旅集團香港九龍維景酒店提供485個房間加入社區隔離計劃。截至昨日，累計騰出13個酒店、5363個房間。

至於土地及倉庫捐借，九龍倉集團承諾借出九龍貨倉1.5萬平方公尺空間用於存放援港物資；信和集團承諾傑出荃灣崇利中心2000平方米空間用於存放援港物資。累計捐借建設用土地16.5萬平方公尺，均已動工新建方艙醫院。

中資銀行亦累計推出金融紓困措施17項，惠及個人客戶1.3萬人、企業客戶1.6萬家，涉及金額401億港元。

社會捐贈方面，昨日新增李錦記捐款2000萬元（給再出發大聯盟）。截至昨日，中資企業累計捐贈4941.4萬港元（含物資折款）；本地財團及工商界累計捐款2.95億港元，此外還有快速檢測包134.9萬套、口罩30萬個、愛心抗疫包1.5萬份、血氧計1萬部、熱飲10萬杯（定向捐助一線醫護）、罐頭2000多份、遙距健康監測系統500套、醫用智能消毒機械人25台、大型暖爐100個。