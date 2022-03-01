烏克蘭地緣政治緊張依舊，加上供應鏈瓶頸尚未完全解決，不過絲毫沒影響到韓國出口表現，2月成長幅度甚至優於預期。另外，貿易也從逆差轉回至順差。

韓國官方1日數據，當地繼元月成長15.2%之後，2月出口海外再接再厲，年增20.6%至539.1億美元。同時，除了優於預估值18.2%外，也是連16個月都在成長。

來自美國以及中國大陸等主要市場需求仍然強勁，其中，以韓國半導體、電腦、平板顯示器、鋼鐵還有石化產品最受到喜愛。另外，韓國2月進口增25.1%至530.7億美元，貿易順差8.41億美元終結連2月逆差局勢。

韓國前幾個月會出現貿易逆差，是因為全球供應面吃緊，原油與其它大宗物資大漲，進口成本也同步大增下，在2021年12月與2022年元月期間，韓國才會產生貿易赤字。

不過，就在俄羅斯大軍入侵烏克蘭之際，各國對俄採取更嚴厲制裁，供應鏈供給只會更加吃緊，全球貿易活動勢必也會受到制肘。