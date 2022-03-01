中鋼(2002)去年獲利創新高，擬配息3.1元。本土法人預估，3月營收將恢復成長水準，首季稅後EPS估升至0.8元，且預估今年整體獲利仍可維持一定水準，稅後EPS為3.9元。回顧中鋼歷史股價及股價淨值比，合理股價淨值比區間落在1.2~1.6倍。以2022年預估每股淨值26.28元計算，目前PBR為1.34倍，落在區間高檔，法人建議區間操作，區間價格31.5~42.0元。另一本土投顧法人也看好今年EPS達4.37元，目標價給予42元。周二股價最高達38.65元，強漲7.36%，盤中10時維持4%以上漲幅。

2021年受惠於需求自2020年疫情復甦，然而供給不足，推升原物料價格飆漲，鋼價反映成本上漲，熱軋鋼捲價格在2021年5、6月來到歷史高點，全年度均價較2020年均價成長62.61%，帶動中鋼營收及獲利較2020年大幅成長，也創歷史新高。中鋼去年度營業收入4683.27億元，營業毛利953.14億元，營業利益797.57億元，稅前淨利844.13億元，本期淨利689.06億元，歸屬於母公司業主淨利620.53億元，年增69倍，創下歷史新高，基本每股盈餘4.02元，較前一年的0.05元大幅成長，超過前四年EPS總和。中鋼股利政策，以現金股利為主，股利發放率皆有70%~80%以上水準。公司擬配息3.1元，以上周五收盤價36元計算，現金殖利率達8.61%。

中鋼2022年1月營收400.28億元，年增29.88%、月減2.73%，自結稅前盈餘54.87億元，年增51.99%、月減7.97%。本土法人預估，2月鋼價自去年高點回落修正，加上假期天數較長，預估營收少於1月。而第一季大陸為了滿足北京冬奧「藍天」需求，持續限產政策導致鋼價上漲，盤價已反映成本而調升，平均上漲2.44%，且需求也在中國冬奧結束以及春節假期結束回溫，3月營收將恢復水準。法人預估，第一季營收金額1180.81億元，年增20.71%、季減8.80%，營業利益159.63億元，年增27.81%，稅後盈餘126.91億元，年增40.59%，稅後EPS為0.80元。

根據WSA(World Steel Assciation)2021年10月報告預估，2022年全球鋼市場需求成長率2.2%，較2021年4.5%減少。而在內需市場方面，預期2022年在台商回流建廠以及製造業持續復甦的環境下，需求仍有支撐，因此中鋼2022年在旗下高爐皆無歲修影響產能情況下，預估中鋼2022年出貨量與2021年相當，在報價方面，預期2022年可隨需求上升呈現穩健成長的趨勢，然而漲價幅度不如2021年。中鋼主要原料如鐵礦與煤礦皆與礦商簽訂長期合約的量，也透過轉投資與合約簽訂穩原料來源無虞。

展望今年，2022年全球經濟將維持2021年復甦的步調，基礎建設、製造業、營建業等主要鋼需產業將維持成長，鋼鐵下游需求有支撐，而碳轉型意識及大陸碳中和政策將持續，導致供給面減少，預期將使全球鋼市擺脫過去供過於求的低鋼價時代，轉型為供需較為健康的產業型態，因此預估中鋼2022年的鋼價在去年第四季落底，今年第一季開始轉正，將隨需求逐季回溫而穩健上揚，惟在漲幅方面，相較於去年自年初低價到年中供不應求造成鋼價飆漲的大幅度成長，今年鋼價成長幅度將小於去年。出貨量則在需求有支撐的情況下維持和去年相同的高出貨量，整體營收較去年成小幅成長。在獲利方面，在鋼價進入「高鋼價時代」下，雖然煤價上漲與鐵礦砂下滑交互抵銷下，預估整體毛利率將維持在19~21%水準，相較去年呈現持平，預估整體獲利仍可維持一定水準。法人預估，中鋼2022年營收金額4965.14億元，年增6.02%，營業利益783.80億元，年減3.49%，稅後盈餘614.96億元，年減0.51%，稅後EPS為3.90元。