盧布匯率在暴跌至歷史低點之後，周二回復穩定。避險的日圓和瑞士法朗在出現近7周最大彈升之後，也趨於穩定。交易員則繼續觀察烏克蘭危機的當前發展。

在西方國家切斷一些俄羅斯銀行與SWIFT全球支付系統的連結之後，盧布在周一戲劇性地下跌30%，來到1美元兌120盧布創紀錄低位。俄羅斯央行緊急採取大幅升息至20%的措施後，盧布有所回升，最後交易時回升到102盧布。

俄烏官員在周一舉行停火談判。歐元在周一也一度下跌至1.1121美元，隨後有回升到1.12美元左右。

比特幣隔夜收在近兩周高位，為4.4萬美元。

日圓匯率在周一上漲0.48%後，小幅回落至1美元兌15.07日圓。避險貨幣瑞士法郎在隔夜上漲0.95%後，小幅下跌至1美元兌0.91775瑞士法郎。

衡量美元對6個主要競爭貨幣匯率的美元指數，在周一將漲幅從0.89%削減、收盤時上漲0.18%，指數仍維持在約96.75。

俄羅斯央行在周一表示，莫斯科證交所的股票和衍生商品交易在周二仍維持關閉，在西方國家連串制裁措施之下，延長暫停交易期間。

俄羅斯央行指出，周三上午將在當地時間9點告知莫斯科交易所是否重新開市。莫斯科股市在周一全天閉市。