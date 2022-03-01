林姓酒店蛇蠍女夥同家人將包養她的張姓男子殘忍殺害棄屍，4人遭彰化地檢署起訴求處重刑。（資料照）

林姓酒店蛇蠍女夥同家人將包養她的張姓男子殘忍殺害棄屍，4人遭彰化地檢署起訴求處重刑。（資料照）

蛇蠍酒女全家設局殺包養男 弟友人助棄屍 全遭求處重刑

老家在彰化福興鄉的31歲林姓酒店女，去年10月聯手父母和弟弟，將包養她的51歲張姓線上博弈富商哄騙南下彰化同遊，旅程中殘忍殺人棄屍，引發社會關注，彰化地檢署今日偵結，將4人依殺人棄屍等罪名起訴、求處重刑；而弟弟友人事前提供安眠藥，還協助勘查棄屍場地、事先藏放作案工具，事後兩人還回到東螺溪在屍體上加壓大石塊，也被依幫助殺人棄屍罪名起訴。

林姓酒店女與張姓包養男去年9月分手，卻又在10月找理由邀約張男一同出遊，趁機南下彰化，與家人痛下殺手，並持張男提款卡先後盜領高達470萬元現金；而張男死狀悽慘，遭童軍繩勒斃後被黑色塑膠袋層層包覆綑綁，連同空心磚石塊等沉入東螺溪埔鹽段；案件在去年10月29日黑色屍袋浮出水面後曝光，引發社會嘩然、高度關注。

隨著案件偵結起訴，全案確認為預謀殺人，殘忍殺人棄屍手段只為了覬覦張男的錢財而謀財害命；如今第五名共犯也曝光，不只林女一家4口，25歲林男的23歲陳姓友人參與預謀犯案，不僅協助取得安眠藥，讓林女能摻入張男的飲料中，兩人還於去年10月15日、16日兩天一同前往東螺溪辦勘查，尋找並選定棄屍地點，同時預先將黑色塑膠袋、空心磚及童軍繩等，作案棄屍工具藏放該處。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成說，林女一家4人被押至今，全案由檢察官傅克強指揮溪湖警分局偵辦終結，林女家4人共同涉犯刑法第332條第1項之強盜殺人、同法第339條之2第1項之詐欺及同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌；林弟的友人陳男則涉犯刑法第30條、第271條第1項之幫助殺人及同法第247條第1項之遺棄屍體等罪嫌，予以提起公訴。

葉建成說，檢察官並認被告林女僅因與被害人有感情糾葛，竟覬覦被害人存款，即謀畫殺害被害人並奪取其財物，林父、林母與林弟身為其至親家人，不思勸阻，反與之共謀，4人冷血殺害被害人後棄屍，再盜領被害人存款，犯罪計畫分工縝密，顯見4人強盜殺人決意甚堅，致被害人親友受有終身難癒之傷痛，惡性重大，建請法官從重量刑。