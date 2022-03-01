由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台遊戲大作《傳奇4（MIR4）》今（1）日公開NFT角色投注機制「MIRAGE」，未來玩家只要連結「WEMIX Wallet」帳號，就能將自己的遊戲角色轉化為NFT角色並質押，有機會獲得遊戲幣與道具「龜甲石」、「黑鐵」等稀有資源，讓玩家可以將遊戲資源轉化為個人資產，充分體驗自由交易的樂趣。

跨平台遊戲《傳奇4》公開NFT角色投注機制「MIRAGE」資源轉化再提升 體驗自由交易樂趣。

跨平台遊戲《傳奇4》公開NFT角色投注機制「MIRAGE」資源轉化再提升 體驗自由交易樂趣。

全新NFT角色投注機制「MIRAGE」

全新遊戲機制「MIRAGE」以NFT角色作為資產，靈活運用的宏觀管理為基礎，到時玩家將可以在「MIRAGE」Web伺服器裡，體驗創新的NFT遊戲世界，並藉由質押NFT角色生產稀有遊戲資源「黑鐵」和「龜甲石」，以利進行「DRACO」冶煉與「HYDRA」提煉，本質上也可以稱作是《傳奇4》的多重宇宙。

官方表示，「MIRAGE」跳脫傳統交易系統，讓玩家自由持有、交易，且能更有效率的管理資產，將過程設計成遊戲從而體驗到NFT角色的有趣之處，同時還能進一步活絡《傳奇4》的經濟體系，擴增運用領域。

想要參與「MIRAGE」投注遊戲，需要先註冊綁定「WEMIX Wallet」帳號，並將1個以上的NFT角色轉移至「MIRAGE NFT角色保管箱」，再透過加密貨幣「HYDRA」兌換「活力入場券」即可進入秘谷，即使沒有《傳奇4》的遊戲帳號也能加入。

同一個秘谷裡每人最多可質押5個NFT角色，如果配置2個以上的角色，隨著角色數量增加，將依比例分配額外獎金。而每個秘谷質押的空間有限，當空間滿載時，玩家可試圖「亂入」，系統將依據NFT角色的「MIRAGE」分數高低，將排名最低的NFT角色自動解除質押，該角色可能會受到內傷的處罰。

《傳奇4》將持續導入更多系統，讓玩家享受更加多元廣泛的遊戲經濟，更首創「MIRAGE」遊戲機制讓玩家能更靈活運用NFT角色，將遊戲資源轉化為個人資產，且擁有該NFT的所有權，還能隨心所欲的轉移與自由投注運用。未來，WEMADE 將以NFT為基礎，創造出獨立遊戲的無限生態系統與可能性。