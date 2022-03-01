打呼聲到底能多驚人？有網友分享在男生宿舍睡覺時，隔壁床的同學打呼超大聲，而且還不止一位同學這麼瘋狂，幾乎是整個房間的室友都在打呼，吵得他根本睡不著，影片曝光後笑翻網友，紛紛表示「還以為是施工現場」。

一名網友昨(28日)晚在臉書社團「爆笑公社」中貼出一段影片，在漆黑的宿舍中，只聽到此起彼落的打呼聲，音量大到有如置身施工現場，讓人根本無法入睡，原PO氣得爬下床拿起拖鞋作勢要打醒狂打呼的室友，無奈形容宿舍裡正在演奏《絕望交響曲》。

影片PO出後引發熱議，網友紛紛表示，「笑翻，比我們隔壁在施工還大聲」、「你不說，我還以為這是現場施工欸」、「哇賽一個就夠慘」、「然後互相還吵不起來」、「看10次了，還是笑到肚子痛」。

該貼文也勾起不少男網友的回憶，「想起剛入伍時第一天，超級交響曲有重低音跟高音只能說那一晚難入眠」、「現在能夠快速入眠，成功嶺功不可沒」、「入伍訓的時候有一個同學，他的超重低音可以讓整排房間的同學都睡不著」、「我記得我軍中有一個學長，就是一台改短管直通的哈雷」。