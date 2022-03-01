以小名Tangmo闖蕩泰國演藝圈的37歲女星妮達帕查娜維拉潘（Nida Patcharaveerapong），2月底前往湄公河的雙喜橋登船拍照，卻因沒穿救身衣而意外墜河死亡，讓許多人相當震驚。但由於案情疑點重重，Tangmo的母親及朋友也提出多項疑點，讓案情再度掀起熱烈討論。

根據泰國媒體的報導，2月24日晚間9點左右，Tangmo與經紀人、幾位好友於雙喜橋搭乘船前往暖武里，但沒想到開船1小時後就傳出Tangmo墜河意外，當時她及所有人都沒穿救身衣，因此讓粉絲相當擔心。而經過2天的搜尋，雖找到Tangmo的人，卻已成冰冷屍體。

事後，與Tangmo一同搭船的朋友澄清，事發當下Tangmo正在滑手機，因突然尿急又無法靠岸只能走到船尾無人的地方小便，而她墜河前曾試圖抓住經紀人的腿，但最後還是落水，而當時船速雖不快但音樂放很大聲，加上引擎聲也十分吵雜，因此Tangmo落水後完全聽不到呼救聲，他們只好緊急報警求救。另外，Tangmo的女經紀人Phatthida也供稱，他們上船時，Tangmo為了想在船上擺姿勢拍照而拒絕穿上救身衣。

目前整起事件雖以意外方向偵辦，但Tangmo的密友及母親卻認為疑點重重，除了控訴經紀人在事發後一度失聯外，船上的友人也不是第一時間聯繫警方救援；此外，Tangmo發生意外後她IG上有幾篇貼文也離奇消失，讓人不免懷疑有人動手腳。網友也認為一個知名女星在沒喝醉的情況下，怎麼可能穿著高跟鞋在船隻搖晃時，公然去濕滑的船尾小便，讓外界相當不解，再度引發爭議。由於案件有許多不合理的地方，因此當地警方將對其他5名乘客進行測謊，也將快艇老闆與駕駛分別以經營未授權船隻及駕駛疏忽等罪名送辦。