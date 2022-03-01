法國總統馬克宏與俄羅斯總統普丁28日再度就烏克蘭問題熱線。

俄羅斯克里姆林宮昨（28）日發布聲明，俄羅斯總統普丁當天在與法國總統馬克宏的通話中開出停戰3大條件，包括烏克蘭去軍事化及去納粹化、西方國家承認俄羅斯在克里米亞的主權，以及確立烏克蘭的中立地位。

綜合路透社、法國國際廣播電台（RFI）報導，馬克宏與普丁昨日再度熱線，這通電話長達90分鐘，克里姆林宮的聲明指出，普丁在通話中向馬克宏強調，只有在烏克蘭維持中立地位、烏克蘭「去納粹化」及「去軍事化」、以及國際承認俄羅斯在克里米亞半島的主權，烏克蘭問題才能解決。

聲明指出，莫斯科對於與烏克蘭代表談判保持開放態度，並且期待談判能帶來「預期結果」。

法國總統辦公室公布的聲明則指出，普丁承諾遵守馬克宏開出的3點要求，包括停止攻擊烏克蘭平民、停止攻擊烏克蘭民間設施、以及確保主要道路的安全，特別是基輔南部的道路。

聲明指出：「普丁總統證實他願意就這3點做出承諾。」

馬克宏也呼籲普丁尊重國際人道主義法，讓救援物資送達民眾手中。