香港《文匯報》報導，香港衛生防護中心統計近日新冠病人死亡率時發現，高達91％死者未完成新冠疫苗接種，80歲以上未完成接種疫苗長者的死亡率，比全程打完2針者高出16倍，港府呼籲市民、特別是長者盡快接種疫苗。

香港新冠肺炎確診個案數字持續暴增，昨日再創新高、新增3萬4466例確診個案，首次單日數字突破3萬，僅4宗屬輸入個案，其餘均為本地感染。新增87名確診者不治，若連同日前未及公布的死亡個案，再多124名新冠病人死亡。

香港衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日在疫情簡報會上表示，自第五波疫情以來，累計有逾19.3萬例確診個案，上升速度非常快，大約每2到3天個案數量即倍增，2月21日至22日每日8000例，23日至25日上升一倍至每日1.7萬例，至昨日再升至逾3.4萬例，預計個案數字仍會進一步上升，情況令人擔憂。

香港醫管局總行政經理李立業表示，昨天再多87名新冠患者離世，分別為59男28女，年齡介乎51歲至100歲，其中49人來自看護院舍。87名死者中有多達67人未打針，打了1針及2針者各佔10人。由於數據滯後，另有37名死者於本月19日至25日離世，分別為23男14女，年齡介乎37歲至105歲。

李立業指出，該名較年輕的37歲死者居於院舍，是長期病患，需別人照顧，因發燒及氣喘到廣華醫院急診室求醫，後來病情轉趨穩定出院，但出院翌日病情反覆再次送院，經搶救後不治。另3名較年輕死者分別為51歲、52歲及58歲，他們均屬長期病患或有其他疾病。

香港第五波疫情至今累計有636名患者在公立醫院死亡。歐家榮表示，衛生防護中心分析其中442例死亡個案，年齡由11個月大至104歲，中位數是84歲，92％死者為60歲以上。以年齡層劃分，9歲或以下的死亡率是0.04％；10歲至19歲是0.03％；60歲至69歲是0.17５；70歲至79歲升至0.87％；80歲或以上更大升至4.6％。

疫苗接種史方面，高達91％死亡病例未完成接種疫苗，第一針仍未打佔81％。已打兩針或以上的死亡率為0.03％，未完成接種的則為0.27％，可見明顯升幅。

歐家榮特別提到，80歲以上已接種2劑或以上疫苗長者的死亡率是0.27％，未完成接種者的死亡率為4.34％，高16倍，明確顯示未打針長者感染新冠肺炎的死亡率甚高，呼籲市民尤其是長者盡快接種。