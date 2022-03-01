針對俄國部分銀行遭剔除SWIFT，台新金(2887)首席經濟學家李鎮宇認為，俄羅斯外匯儲備與財政盈餘組成的主權財富基金龐大，加上長期去美元化，以及央行出台緊急升息舉措穩匯，短期不至於造成流動性危機尚不至於發生核彈級毀滅。

2/26美發布聯合聲明，將俄羅斯部份銀行剔除SWIFT系統，並對俄羅斯央行施加限制措施，李鎮宇認為研判影響如下：

1.各國聲明並未說明遭剔除SWIFT系統的銀行名單，考量上週拜登對俄制裁演說中表示，制裁方案的設計會讓能源相關支付不受影響，研判牽涉能源及重大交易的銀行暫時被排除的機率較高

2.西方對俄羅斯的嚴厲制裁可能會使俄羅斯GDP成長下降5%，短期盧布兌美元偏貶。

3.料美歐凍結俄羅斯央行資產，達到限制俄央行動用外匯儲備干預制裁效果俄羅斯遭逐出SWIFT影響俄羅斯央行緊急升息穩匯，並進行資本管制。

針對西方國家制裁，俄羅斯也採取了措施因應，包括:

1.為穩定匯率，2/28俄羅斯央行將政策利率自9.5%升息至20%。

2.央行規定美元兌盧布匯率設定在76.145-90之間。

3.央行重啟黃金採購、啟動無上限的附買回標售，與鬆綁銀行未平倉外幣部位的限制規定等。