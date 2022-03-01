戴姓男子受雇1家保全公司，2020年4月起派駐台中捷運九張犁站擔任保全警衛，規定每天應巡邏4次，他竟將定點的電子巡簽扣拔起帶至值勤處，不去巡邏直接在值勤處感應打點，捷運站發現他在巡邏點間的感應打點混亂、過近而被查獲撤職，案經保全公司報警，戴男辯稱，巡邏有時候是「用跑的」，台中地檢署並依偽造文書罪將他起訴。

42歲戴男被指控，自2020年4月26日至9月8日期間偽造巡簽打點紀錄，出現重複打點、各點間的感應打點時間過近及打點順序混亂等狀況，捷運公司察覺有異，調閱監視影像發現8月11日及12日連續兩天犯行，要求保全公司撤換，經保全公司報警。

中捷九張犁站設有10個定點巡邏點，依規定，戴男上班每天應在晚間9時、凌晨0時、3時及6時等4個時間點，每3小時巡一次，到各點電子巡簽扣打點。沒想到，戴男竟深夜巡邏時將巡簽扣全拔起，帶進值勤處，巡邏時間不出門，直接在值勤處感應電子巡簽扣交差，下班交班前，再將巡簽扣放回各巡邏點。

戴男到案否認為偽造文書，辯稱有時勤務忙，巡邏時間可能會提早會延後，甚至用跑的，所以才會出現點與點之間的巡簽時間很近；至於重複感應打點是因忘記有沒有打到點，若沒感應到會被扣錢，才重複打點。

台中捷運人員作證指出，巡邏點安裝的感應扣是用泡棉膠黏，可以輕易撕下來拔走，也不會壞掉，意外發現九張犁的巡簽扣特別容易掉，察覺有異而調閱監視影像才發現戴男。

檢察官以雖然戴男在2020年4月至9月期間的巡邏打點紀錄有重複打點、各巡邏點間打點時間太近等可疑之處，但僅8月11日及12日有監視影像證據，損害捷運站人員、旅客及保全公司，依偽造文書罪嫌將他起訴。