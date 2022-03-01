農委會花蓮區農業改良場研發的小番茄抗病新品種「花蓮24號-友愛」2021年獲得品種權，由於具有抗病耐熱的特性，很適合露天栽培，立即於2021年7月進行非專屬授權，並於9月在台南鹽水及高雄美濃的露天田區開始栽培生產，所生產的番茄已經在連鎖量販超市台北市門市上市，由於銷售成績不錯，也開始在雲嘉南門市供應，商品名為嫣紅番茄，此品種果肉厚實且糖度高，口感好。

花蓮場說明，由於番茄的病毒病及晚疫病越來越嚴重，10年前就開始進行小果番茄的抗病育種，所育成的友愛番茄（嫣紅番茄）經過連續3年在泰國曼谷附近進行試種證明具有耐熱性及高產量，在台灣露天田間測試也具有高抗黃化捲葉病毒特性及中抗晚疫病，試驗室接種也證明有抗南方根瘤線蟲的特性。

花蓮指出，由於具有耐熱性可以比一般聖女型番茄早種植及延後採收2周以上，果實顏色為亮深紅，高溫時不會有黃肩，果肉厚實類似聖女型番茄，且口感比聖女型番茄好吃，於中南部栽培夏天可溶性固形物可達8度以上，冬春季可達9度以上。

花蓮場副研究員王啟正表示，聖女型小番茄比玉女小番茄耐熱，友愛小番茄則比聖女型番茄更耐熱，可比聖女型番茄秋作提早20天定植，春作則可延長採收期15-20天。目前聖女型番茄有很多品種，也有強抗黃化捲葉病毒的品種，但像友愛番茄兼具耐熱、抗黃化捲葉病毒、中抗晚疫病、抗線蟲，產量高、顏色漂亮口感佳且又儲架壽命長的品種很少見。

王啟正指出，友愛番茄果肉及果萼厚實，果萼可在冷藏4天後仍保持新鮮不萎凋，而一般聖女型番茄的果萼已經半數萎凋，為適合超市販售的品種，且外觀品質好、口感Q彈扎實糖度高，回購率高，為目前最好吃的聖女型番茄。

花蓮場強調，目前友愛番茄的繁殖及販售權已經非專屬技術授權給即鮮果物有限公司，該公司表示此番茄口感好、耐儲運且產量高，很適合超市銷售，該公司在技轉之後開始生產種子之外，將商品命名為嫣紅番茄，亦有提供農友契作繳交嫣紅番茄果品，主要產地在台南鹽水及高雄美濃，果品目前在連鎖量販超市臺北市及雲嘉南等地區門市上市，目前銷售情形良好，將準備2022年種子生產足夠後於秋天擴大生產，讓消費者都可以吃到買到。