全球疫情未減，此時若有外派日本的機會，應該接受嗎？一位女網友在臉書社團《匿名公社》發文表示，丈夫獲得外派日本的機會，薪水比現在多4萬，且租屋全由公司負責，小孩6至18歲的學費全免，但考量疫情與適應狀況，猶豫是否該接受，因此上網發文詢問網友們的意見，「針對這個問題，我們已經講很久了。」

該名網友表示，因為家中還有兩個4歲和6歲的小孩，考慮到小孩的醫療、適應能力、求學環境及現在日本的疫情，讓她感到相當猶豫，「更重要的是，我連一句日文都不會，去那邊該怎麼工作。」

原Po上網發文詢問網友們意見，此事也引起熱議，不少人認為應該趁年輕出去闖一闖，「4和6歲適應性超強的啊！有機會當然是把握」、「趁夫妻年輕能闖，出去看一看有什麼不好」、「日本一堆家庭主婦，不會就學，你會來問代表已經心動，只是舒適圈待久了在猶豫」、「小朋友越小，其實適應能力反而比較快。」

有另一派網友則認為，可以先讓老公過去日本，等到疫情穩定後再全部過去，「其實也可以先生先過去，適應當地的狀況，待後面疫情好轉再一起過去」、「老公先去探探路，適應好後，你帶小孩去也比較安心」、「我建議別去，親戚過去後所有花費都多很多」、「還是要看你們怎麼想，各有利弊。」