本土疫情趨緩，防疫工作人人有責，今(1)起適度放寬防疫措施，但仍須請民眾自主落實防疫措施，維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離；出入公共場域落實實聯制、體溫量測等，降低病毒傳播風險。

指揮中心評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形等，自3月1日至3月31日，適度放寬防疫措施，放寬戴口罩規定，增加4種例外情形。

指揮中心提醒，外出應全程佩戴口罩，唱歌時維持須戴口罩；得免戴口罩場所，仍應隨身攜帶口罩，且相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

另外，指揮中心或主管機關指定場所或活動，如藝文表演、劇組、電視主播等演出人員正式拍攝演出時，運動競賽參賽選手及裁判於比賽期間等，如符合指揮中心或主管機關相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

同時，賣場、超市、市場開放試吃；依營業場所、公共場域防疫措施，不另要求人流管制。

高鐵、台鐵、公路客運、船舶、國內航班於車廂、船舶、航空器等開放飲食；宗教場所、宗教集會活動依內政部規定防疫措施辦理。