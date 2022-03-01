俄烏戰火爆發，許多俄兵遭烏克蘭俘虜，網上流傳不少俄國被俘士兵打電話回家哭得很慘的影片，台大電機系教授葉丙成看到其中一幕，被俘士兵打給爸爸，結果爸爸聽到兒子被抓雖然震驚但又不知要說什麼，只講一句「你跟你媽媽說」就把電話轉給太太，讓葉丙成大笑，「跟台灣的傳統老爸們真像」。

葉丙成在臉書表示，烏克蘭俘虜俄羅斯士兵後，都會讓他們打電話給爸媽，結果每個接電話的爸媽都超訝異自己的孩子怎麼會在烏克蘭，電話中都哭得一把鼻涕一把眼淚，相關影片在社群媒體上大量流傳。

葉丙成說，其中有一幕是被俘兒子打給爸爸，當爸爸聽到兒子被俘時非常震驚，但也不知道要跟說什麼，就說一句「你跟你媽媽說」，就把電話轉交給太太，讓葉丙成十分傻眼，「靠，兒子被俘，關心都來不及了，這時候還把電話推給媽媽去跟兒子說？」這跟台灣的傳統老爸們有夠像。

葉丙成表示，這些俄羅斯士兵很多都是家境不好去當兵，結果莫名其妙被總統普丁派去打仗送命，看到這些年輕人被國家擺佈，連自己被派去異國要幹嘛都不知道就戰死了，真的很可悲又惋惜，更氣憤掌權者把他們當旗子，而烏克蘭散布被俘俄兵打電話回家哭的這招，宛如現代版的四面楚歌，瓦解敵方民心士氣，真的厲害，「現在的戰爭已經不只是動刀動槍動飛機，還有網路社群媒體戰」。