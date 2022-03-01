在俄羅斯入侵烏克蘭戰火未歇的此時，美國總統拜登指派跨黨派資深代表團今訪問台灣，新北市長侯友宜上午出席新北好日子愛心大平台待用餐記者會時，被問到「今日烏克蘭、明日台灣」，若兩岸開打，美國會幫助我們嗎？他說，謝謝美國派出代表團到台灣，同時也不分任何黨派對台灣表示關心，重視台海和平安全。

侯友宜說，台灣位置非常重要，中華民國在東亞很重要的關鍵位置，加上又是高科技重鎮，期待大家一起面對、合作，台灣安全和平，絕對是讓中華民國台灣能更夠永久發展很重要的力量。