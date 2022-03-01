行政院長蘇貞昌今日赴立院進行「因應俄羅斯入侵烏克蘭相關事項」專案報告並備質詢，說明總統蔡英文已下達穩定財經秩序、維持民生安定、加強戰備整備與防範認知作戰4項指示，嚴正譴責俄國違反聯合國憲章行為，將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁，強調堅定守護國家主權、自由民主，寸土不讓，保國衛民，絕不屈服。

蘇貞昌指出，總統日前聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」及相關部會簡報後，更已明確下達4項指示，從穩定財經秩序、維持民生安定、加強戰備整備、防範認知作戰等面向，隨時採行各種應變作為，他也在行政院會中責請副院長沈榮津督導，研商維持重要物資、物價以及金融市場穩定之強化作為。

蘇貞昌表示，俄羅斯以武力入侵烏克蘭並強占烏國領土，破壞區域及全國和平穩定，我國政府嚴正譴責，強調台灣作為國際社會一員，基於共享自由、民主、人權與法治的普世價值，將會參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。

蘇貞昌強調，嚴防境外勢力意圖藉由烏克蘭情勢，操作認知作戰，破壞台海和平穩定，政府會更積極加強防範應對錯假訊息散布，以穩定社會民心士氣，也會提升對台海周邊軍事動態的各項監偵及預警作為，即時因應各種狀況。

報告中指出，在穩定財經秩序方面，未來國內股市如因戰爭因素產生不正常下跌，國安基金必要時將依規定進行穩定市場對策；維持民生安定部分，俄、烏雖非我國最主要工業材料進口國，若連帶影響全球原材料供應，政府將密切掌握市場動態，確保國內生產不受影響。

針對加強戰備整備，國防部三軍各級戰備部隊也將保持高度警戒，加強基地安全防護與應急作戰整備；至於防範認知作戰，相關部會將透過現行「即時澄清機制」， 藉由蒐集各式輿情及社群資訊，適時主動、迅速發布政府各項應變作為，並更正錯誤訊息。

蘇貞昌也引用二戰時期英國首相邱吉爾對主張綏靖主義的張伯倫說：「在戰爭和屈辱面前，你選擇了屈辱。可是，屈辱過後，你仍得面對戰爭！」強調台灣的每一步牽動世界未來，屈辱與姑息不會患得和平，台灣絕不主動求戰、也不會啟戰，但一定積極備戰，守護國家主權。