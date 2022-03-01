防範大陸家族宗族勢力侵蝕基層政權，鬆不得勁。圖為四川眉山某家族式惡勢力案件庭審現場。（微信公眾號俠客島）

大陸有官方背景時評微信公眾號「俠客島」1日報導，大陸近日推出《2022年中央一號文件》明確提出，「防範家族宗族勢力對農村基層政權的侵蝕和影響」。是「支部書記的擔子，爺爺擔了兒子擔，兒子擔了孫子擔……」南方某村流傳多年的順口溜的真實反映。家族宗族勢力曾是農村基層的「老大難」。在一些地方，家族宗族拉幫結派、拉票賄選，長期把控村級政權，依靠村集體資源瘋狂斂財，對基層政治生態造成惡劣影響。

「俠客島」稱，「要想當上村幹部，必得有個大家族！」「管你有沒有本事，只看你姓啥。」這是在華北一些村民原話，在大陸一些農村地區，「公平競選」時常淪為家族爭大小、分高低的戰場。「認親不認賢」，也是村民投票時普遍存在的心態。選舉結果，要嘛「一家獨大」，要嘛是部分家族「聯合上台」，形成以家族為核心的權力及利益壟斷組織。

在河南某村，村中兩大家族長期掌控村支書和村主任職位，把持河砂盜採利潤。至於上級政府自上而下輸入的公共資源，以及村中其他致富機會，村幹部在分配時會「優親厚友」，其他群眾「渣都撈不著」。

「俠客島」分析，村幹部家族被逐一編入利益網，普通村民心生怨念。這種不合理的鄉村秩序讓村莊治理失去了公共性和公平性。

「俠客島」指出，至於宗族，更容易發展成與基層政府對抗的地方勢力。例如，上世紀90年代，贛南地區一些宗族勢力有強烈的「生男」偏好，常組織村民對抗計畫生育政策。又如2009年，上級政府向廣東某村徵地，準備修建高速公路及排水渠。談判中，補償價一路推高，當地宗族不同意，雙方拉扯近10年，嚴重耽誤地區經濟社會發展。

「俠客島」指出，長久以來，農村社會自然孕育了個體行為服從整體家族宗族利益的行為規範。尤其是在家族宗族勢力旺盛的地區，家族宗族具有極強整合力，只要「話事人」決定行動，其他村民就有服從義務，尤其是為了本族利益團結鬥爭的義務。隨著城鎮化進程推進，巨量發展資源也一定程度上「盤活」了家族宗族勢力。

比如，有的地方舊村改造、徵地拆遷接連不斷，由於規章制度不健全，家族宗族對灰色利益就有了剩餘索取權；有的地方集體資源豐富，背靠家族當選的村幹部掌握資源配置權後，自然傾向於「肥水不流外人田」。

「俠客島」強調，更糟糕的還有家族宗族與黑惡勢力沆瀣一氣。家族宗族勢力對農村基層政權的把控和侵蝕，嚴重干擾基層政治秩序，扭曲中共黨政部署大政方針，損害農民的切身利益。清除「家族自留地」，任何時候都不能鬆勁。

「俠客島」建議，總的看，一些有效經驗做法值得廣大農村基層地區持續深入推廣。首先，在村級權力產生環節，必須加強黨的領導。其次，在村幹部權力行使環節加強監督。同時，要長期嚴控基層惡性家族宗族勢力抬頭。