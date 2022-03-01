《商情》國際廢鋼持穩 國內鋼品續平 11:082022/03/01 時報資訊 陳葦滋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興今(3/1)日開出本周盤價，因國際廢鋼價格連3周持穩，國內鋼筋、廢鋼及型鋼追隨國際行情續平，鋼筋報每公噸22300元，廢鋼報每公噸12800元，型鋼報每公噸27100元。 據悉，因2月份工作天數偏少加上適逢農曆春節假期，交易量顯冷清，需求也隨之放緩，致鋼品價格表現平靜，不過澳洲鐵礦砂由上周每公噸132.05元，反彈近4.7%至138.2元。 國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持穩，報每公噸534美元，美國貨櫃廢鋼持穩，報每公噸490美元。(商品行情網) 《鋼鐵股》中止3連漲 豐興盤價全開平 日勝國際企業 金屬表面研磨機搶市 #豐興 #持穩 #廢鋼 #國際廢鋼 #鋼品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際廢鋼持穩 豐興本周盤價全面持平 11:302022/02/21 財經 《鋼鐵股》豐興盤價 續全面開平 11:082022/03/01 財經 美前國務卿龐培歐 下周訪台 04:102022/02/22 全球財經 國王開箱里金斯 全能壓制鋼鐵人 04:102022/02/21 運動天地 陸碳市場 明年納鋼鐵等3行業 04:102022/02/24 全球財經 《類股》鋼價調漲 鋼鐵大軍昂揚 12:332022/02/21 財經 鎳價攀高 不鏽鋼、電池股強彈 04:102022/02/24 證券．權證 對俄三大出口貨品 面臨衝擊 04:102022/02/24 財經要聞 台塑PVC外銷3月報價喊漲 04:102022/02/24 證券．權證 鋼鐵人披戰甲 14檔價量齊揚 04:102022/02/26 財經要聞 俄烏開戰！台股慘殺逾430點 台積電重挫16元 12:102022/02/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。