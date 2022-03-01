豐興今(3/1)日開出本周盤價，因國際廢鋼價格連3周持穩，國內鋼筋、廢鋼及型鋼追隨國際行情續平，鋼筋報每公噸22300元，廢鋼報每公噸12800元，型鋼報每公噸27100元。

據悉，因2月份工作天數偏少加上適逢農曆春節假期，交易量顯冷清，需求也隨之放緩，致鋼品價格表現平靜，不過澳洲鐵礦砂由上周每公噸132.05元，反彈近4.7%至138.2元。

國際原料行情部分，本周日本2H廢鋼持穩，報每公噸534美元，美國貨櫃廢鋼持穩，報每公噸490美元。(商品行情網)