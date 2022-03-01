本周俄羅斯入侵烏克蘭的新聞，令市場風險偏好受到打擊，包括美國官員對俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境的警告、對烏克蘭進行大規模網路攻擊，以及制裁俄國將其逐出SWIFT等。而就在VIX恐慌指數飆高，金價挑戰2000美元失敗，重新回測1900美元支撐之際，區塊鏈的比特幣、以太幣、狗狗幣等指數大漲，比特幣重新站上4萬美元大關，台股早盤板卡區塊鏈概念股包括撼訊(6150)、麗臺(2465)、映泰(2399)、華擎(3515)、青雲(5386)等股價聯袂大漲。

由於比特幣、以太幣等虛擬貨幣多由挖礦過程獲取，近年加密貨幣市場快速興起也導致主板廠顯卡供不應求情形加劇，市場供不應求下，造成板卡價格節節上升。今早比特幣重回4.3萬美元大關，以太幣報價挑戰3000美元之大關。近期因俄羅斯入侵烏克蘭，俄羅斯烏克蘭緊張局勢自上周開始升溫，金價衝高取代加密貨幣的避險功能，比特幣跌破37000美元；隨後黃金2000美元攻守失利，下探1900美元支撐，區塊鏈趁機再起。

專家指出，比特幣經常被視為類似於黃金的避險資產，然而，隨著愈來愈多的機構投資者開始交易比特幣，比特幣作為一種「數字黃金」的屬性已經被打破，加密貨幣的波動正變得更加接近股票等傳統市場，會隨著風險情緒而波動。

以台股的板卡個股元月營收來看，麗臺元月營收7.07億元，創歷史次高，年增18%；撼訊元月營收8.55億元，亦創歷史次高，年增106%；映泰元月營收2.92億元，年增38%；青雲元月營收4.23億元，年增10%；華擎元月營收22.2億元，創歷史新高，年增34.7%。