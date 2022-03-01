1日環境風場為偏東南風，西半部地區風速偏弱，擴散條件較差，易有污染物累積。依10時監測結果，宜蘭、花東空品區主要為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖地區多為「普通」等級，中部以南局部地區達橘色提醒至紅色警示等級；馬祖及金門地區受中國東南沿海污染物影響，空氣品質為橘色提醒及紅色警示等級。

依監測資料顯示，1日環境風場為東南風，西半部地區位於背風側，擴散條件較差，易有污染物累積；北部及高屏空品區午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局提醒夜間西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖地區為「橘色提醒」等級，中部及雲嘉南局部地區短時間達紅色警示等級，午後風速稍增強且混合層高度上升，空氣品質將逐漸好轉；金門地區為「紅色警示」等級。

未來一周，3月1日環境風場為偏東風，西半部地區水平及垂直擴散差，清晨及夜間可能出現逆溫現象，空氣品質轉差；2日東北季風增強、3日至4日東北季風減弱，中南部地區污染物仍易累積；5日至6日東北季風再增強，中部以北空品區擴散條件好轉，雲嘉南以南空品區仍易有污染物累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。