路透報導，股市指數供應商明晟（MSCI）28日（周一）高層表示，當前的俄羅斯股市「不可投資」，因此將俄羅斯自指數名單中剔除是「自然的下一步」。

明晟指數研究主管暨指數政策委員會主席梅拉斯（Dimitris Melas）指出，「倘若我們客戶與投資人無法在市場中交易，對我們來說繼續納入俄羅斯證券不太具有意義。」

梅拉斯提到，該公司將立即與投資人商議，未來幾天應會宣布決定，「去除明晟俄羅斯（MSCI Russia）指數或將MSCI指數剔除俄羅斯證券，是我們可能進行的下一步」。