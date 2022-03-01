烏克蘭撤離台人沒PCR返台卡關 陳時中：已宣布不須證明

俄烏開戰引發全球關注，外交部緊急撤離僑胞，因應俄烏緊張情勢，國人自烏克蘭返台可免持PCR陰性證明，傳出10名國人因未持PCR證明，被卡在土耳其無法登機，衛福部長陳時中今天表示，指揮中心已經宣布，從烏克蘭返台民眾，不需要登機前的PCR證明，採落地採檢，會再與外館溝通了解。

旅烏克蘭台人與留學生共10人，從波蘭華沙搭機，經土耳其機場轉機回台灣時，出示免PCR切結書，疑似因台灣地勤訊息傳遞有問題，導致一行人被留在土耳其機場，讓留學生超傻眼。

衛福部長陳時中今天在立院備詢前受訪表示，指揮中心在第一時間就已宣布，為了幫助國人返台，登機不需要PCR陰性證明，要求落地採檢，至於本來就有一些方式，對於沒有辦法取得的時候，也可以回來再採，符合我們要求也免罰。他強調，指揮中心只能管理國內要求，相信外館會予以協助，他也會在持續聯繫溝通。

此外，為降低藥物浪費，健保署日前公布調漲方案，將分級醫療概念納入，慢性連續處方箋不再免費，民眾至醫學中心、區域醫院領藥，第2次起要再付100元，地區醫院、診所和藥局則免收，引發大型醫院反彈。

對此，陳時中表示，健保署沒有討論「全部不收」，而是討論「第2次」和「第3次」是否不再免費，大家已經有共識維持健保署的提案，第一次慢性連續處方箋部分負擔免費。

陳時中說，至於在第2、3次方面，考慮收取部分負擔對弱勢者不利，且可能阻礙民眾去領藥的意願，讓長期定期的服藥被打斷，「是有考慮在第2、3次不要加重太多的負擔，以及遵從醫囑這兩點去考慮，不過都還沒有定案」。