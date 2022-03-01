台南市長黃偉哲大學時代線民疑雲，明天民進黨中執會將提名台南市長黃偉哲等三名縣市長參選人，並附徵召報告書，民進黨前秘書長羅文嘉今表示，我是當初黃主要的監控對象，「作為被他監控的當事人，要求的就是真相而已」。

在黨主席蔡英文核定「徵召報告書」前夕，羅文嘉今指出，這事情非常簡單，大家已經講那麼久，證據就在檔案裡頭，檔案攤開就好。至少有黃偉哲接受促轉會約談的檔案。

羅文嘉說，至於黃偉哲有沒有收錢，有沒有出賣情資，核實報告就好。但他看到黃偉哲也不願意自清，或授權黨中央去查閱資料。他做為當事人，希望的就是檔案公開，要求真相而已。

根據日前媒體報導，羅文嘉傳給朋友的簡訊寫著，「我是當初黃主要的監控對象。你問我，他是不是國民黨細胞，我跟當時的朋友，會肯定說是。那證據呢？證據就在檔案裡。為什麼檔案不公開？內容要遮掩？核實報告不公布？公開不就一切明瞭。」