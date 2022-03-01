湖人下半季屋漏偏逢連夜雨，先在交易市場徹底撲了空，禁區大將安東尼戴維斯(Anthony Davis)也幾乎得缺席剩餘例行賽，加上又苦吞2連敗，士氣非常低迷。但今天終於有好消息，據名記查拉尼亞(Shams Charania)報導，他們正準備裁掉狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，並瞄準老牌控球奧古斯丁(D.J. Augustin)。

The Lakers also intend to sign forward Wenyen Gabriel on a two-way NBA contract, sources tell @TheAthletic @Stadium. Gabriel has had stints with the Nets, Clippers and Pelicans this season, showing flashes of athleticism and versatility at 6-foot-9. https://t.co/XCCc1MxC2B — Shams Charania (@ShamsCharania) March 1, 2022

湖人本季號召全新陣容，卻打出相當低迷賽季，讓他們不得不在陣容上尋求改變，不過交易截止日前都沒有收穫，戴維斯又在下半季開打時受傷，球隊前景相當不樂觀。但補進自由市場球員仍是他們止血的方式，當然這必須有所犧牲，他們預計將裁掉中鋒狄安卓喬丹換取簽下自由球員的空間。

狄安卓喬丹本季出賽32場，上場12.8分鐘，僅能貢獻4.1分5.4籃板，投籃命中率67.4%、罰球46.2%，相比霍華(Dwight Howard)在防守和籃板上有功用，他幾乎沒辦法為球隊做出有效貢獻，成為被放棄對象，而裁掉他之後球隊鎖定控球奧古斯丁，可能會用他來當韋斯布魯克(Russell Westbrook)的替補。

The 76ers have been in the market for a backup center and will be aggressive in pursuit of DeAndre Jordan — either placing a waiver claim or working to sign him as a free agent should he clear waivers, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2022

接著湖人還要用雙向合約簽下加伯利耶(Wenyen Gabriel)，他本季先後在籃網、快艇和鵜鶘效力，僅出戰7場，場均貢獻2.6分2.1籃板，據查拉尼亞表示他身高206公分，擁有突出運動能力。另外沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)還透露，即將被裁掉的狄安卓喬丹引起76人興趣，他們目前正尋找替補中鋒人選。