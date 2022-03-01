國立自然科學博物館將認養台灣大道2座公車專用道站體，並將以科博館意象，打造出煥然一新的站體風貌，白海豚造型的車站，外觀將以著名恐龍造型進行塗裝，預計成為吸睛亮點，遊客也能感受到科博館氛圍，延伸館內體驗，提升候車環境創造特色市容。

台中市交通重要門戶，台灣大道公車專用道白海豚造型的站體共有22站，從2014年7月開通營運，至今八年時間，白色站體褪色甚至出現髒汙，市府從2020年7月起推動開放候車亭認養計畫，今年國立自然科學博物館響應認養台灣大道公車專用道科博館站雙向站體。

3月7日至5月5日分為4個階段進行站體內外美化作業，未來將呈現具科博館意象的特色站體，為台灣大道增添新風釆。

交通局長葉昭甫表示，國立自然科學博物館認養2座專用道站體，並將以科博館意象，打造出煥然一新的站體風貌，外觀將以著名恐龍造型進行塗裝，預計成為吸睛亮點，遊客也能感受到科博館氛圍，延伸館內體驗，提升候車環境創造特色市容。

為提升公共設施維護量能，並進一步提升公共運輸搭乘環境多元性，交通局訂定《公車招呼站公共設施認養作業要點》，認養單位可自行指定認養公車招呼站地點，認養時間可彈性選擇認養1到5年，並可設置相關認養牌面、廣告、裝置藝術等，未來也將持續媒合。

交通局說，科博館站(雙向)站體施工時程，共分為4個階段、60個日曆天，每個階段約15天，該站體專用道施工期間將全時段封閉站體，故原行駛於專用道的單節公車將改至慢車道替代公車站位接駁乘客，雙節公車(300路、309路及310路)則過站不停。

若該站體於慢車道施工期間(往靜宜大學方向為3月7日至3月20日；往台中車站方向為4月21日至5月5日)則323路及325路配合調整行駛動線，由原行駛慢車道改至專用道科博館站停靠提供服務。

交通局進一步說明，各階段封閉資訊及市區客運路線調整如下。第一階段從3月7日至3月21日，影響慢車道「科學博物館(台灣大道) 」站西行(往靜宜大學方向)，請民眾改至專用道「科博館」站體乘車。第二階段為 3月22日至4月5日影響專用道「科博館」站西行(往靜宜大學方向)，請民眾改至慢車道「科學博物館(台灣大道)」站位乘車。第三階段為4月6日至4月20日影響專用道「科博館」站東行(往台中火車站方向)，請民眾改至慢車道「科學博物館(台灣大道) 」站位乘車。第四階段為4月21日至5月5日影響慢車道「科學博物館(台灣大道) 」站東行(往台中火車站方向)，請民眾改至專用道「科博館」站體乘車。