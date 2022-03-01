大陸教育部今（3月1日）發布2021年全大陸教育事業統計主要結果，全大陸共有各級各類學校52.93萬所，在校生2.91億人，專任教師1844.37萬人，勞動年齡人口平均受教育年限10.9年。

據大陸教育部數據顯示，去年大陸共有幼兒園29.48萬所，在園幼兒4805.21萬人，其中，普惠性幼兒園在園幼兒4218.20萬人，普惠性幼兒園（指以大陸政府指導價收取保育費和住宿費的幼兒園）覆蓋率達到87.78％，共有學前教育專任教師319.10萬人，學前教育毛入學率88.1％。

義務教育階段學校方面，共有20.72萬所學校，在校生1.58億人，專任教師1057.19萬人，九年義務教育鞏固率95.4％。全大陸共有小學15.43萬所，小學招生1782.58萬人，在校生1.08億人，共有小學專任教師660.08萬人。

初中學校共5.29萬所，初中招生1705.44萬人，在校生5018.44萬人，共有初中專任教師397.11萬人。高中階段毛入學率91.4％，全大陸共有普通高中1.46萬所，招生904.95萬人，在校生2605.03萬人，共有普通高中專任教師202.83萬人。

大陸中等職業學校共7294所，招生488.99萬人，在校生1311.81萬人，共有中等職業教育專任教師69.54萬人。大陸高等學校共3012所，其中，普通本科學校1238所；本科層次職業學校32所；高職（專科）學校1486所；成人高等學校256所。

各種形式的高等教育在學總規模4430萬人，高等教育毛入學率57.8％。

全大陸共招收研究生117.65萬人。其中，招收博士生12.58萬人，碩士生105.07萬人。在學研究生333.24萬人。其中，在學博士生50.95萬人，在學碩士生282.29萬人。