俄羅斯入侵烏克蘭，引發全球油價大漲，天然氣供應失衡等問題，民進黨立委黃國書在總質詢中質疑，這次俄烏開戰，加上中油虧損，未來油電價格是否可能雙漲？

經濟部長王美花回應，目前國內油的安全存量有130多天，還有平穩油價機制，如果上漲，政府會吸收上漲費用，國外的輸入性通膨，國內可以把影響降到最低。

她表示，大宗物資部分，透過調降各項貨物稅等，平穩物價。這幾個月，已經陸續請廠商採購，有5到7個月的存量，這都是因應國外大宗物資的情形。

黃國書也質疑，如果中油虧損持續擴大，甚至虧損突破1000億元，還要如何凍漲？

王美花回應，電業佔天然氣使用的8成，因此電業漲了10％，反映中油成本，吸收漲價風險。俄羅斯跟中油有5年約，3月底到期，2021年有準備跟其他國家購買，不足部分去現貨市場購買。

至於油電雙漲、天然氣價格影響電價等議題，王美花說，第一，電的來源有波動時，會影響發電成本計算，一年兩次，3月底會有電價審議會，評估相關情事，以成本和社會面民生需求，決定電價公式。第二，是電夠不夠，相關需求都有所準備。