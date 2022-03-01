高雄港群聚事件告一段落，高雄市政府建議進港船舶船員應進行COVID-19快篩，指揮中心同意先於高雄港試辦，同時授權高雄市政府與航港主責單位辦理。自2022年3月1日起，高雄港進港船舶皆須提供船員PCR或快篩報告，若有陽性者，嚴格要求不得與登船人員接觸，並持續落實登船及港區作業防疫規範。

航港局指出，所有進出高雄港的國際航線船舶船員均應於進港前48小時內完成快篩或PCR，且全船陰性後，才可進入高雄港；實施對象包括所有進出高雄港的國際航線船舶、具風險的離岸風電工作船，及其他經航政機關指定應配合篩檢船舶的船員。

3月1日至3月7日為緩衝期，業者可申請公費快篩試劑並且可先行進港，由船務代理業或船舶運送業者至南部航務中心登記領取公費快篩試劑後，船舶進港停靠碼頭執行篩檢。完成篩檢後，專責負責人應將快篩結果連同檢體照片上傳MTNet完成登記，經回報碼頭檢查站確認全船陰性結果後，始可辦理裝卸作業；如有陽性結果，應即通報衛福部疾管署及航港局南部航務中心。

篩檢報告實施首日進行順利，加上原先部分業者本身會自我要求、確保船員身體狀況，因此篩檢報告進行阻力並不大。3月7日下午5時後，航港局不再提供公費快篩試劑，應由船方自備快篩試劑。屆時全船快篩陰性結果確認後，登船人員始可至碼頭檢查站完成登記後，登船辦理裝卸、補給或相關作業；登船人員仍須依港埠登船管理規定，穿著防護裝備始可登船作業，下船後應進行健康監測。

若出現陽性個案，應通報疾管署及航港局南部航務中心，船務代理業者應即聯繫船方或船舶運送業者確認後續處置方案，同時聯繫高雄市立小港醫院至碼頭邊進行自費PCR採檢，採檢後，船員一律返回船上等候結果，船舶可於碼頭等候或由引水人以遠距領航方式引領船舶駛離碼頭至錨區等候結果。

若經過PCR確認為陽性後，航港局規劃2種處置方式及1種貨櫃船專案：第一種為「全船隔離」，確診船員需下船隔離至加強版檢疫所或專責醫院，業者安排專業廠商執行船舶消毒後，其餘船員在船上執行居家隔離；第二種為「全員更替」，確診船員需下船隔離至加強版檢疫所或專責醫院，業者提送船員全員更替的防疫計畫報請航港局南部航務中心簽報同意後，始可全員下船，及安排專業廠商執行船舶消毒後，更換全新船員上船。

第三種為特殊情形，僅全貨櫃船可提出申請，船舶進出港一律遠距領航。確診船員同樣需下船隔離至加強版檢疫所或專責醫院、安排專業廠商執行船舶消毒後，其餘船員返回船上艙間，所有船員著防護衣、口罩及面罩及防水手套，非有必要不得離開艙間。而業者應指定專責負責人登船監督專案進行，並全程錄影，確保不接觸原則、保持安全距離辦理各項作業，裝卸作業完成，船方得選擇立即離港。