今年以來國內鬧雞蛋荒，成為社會熱議焦點。在飼料業超過60年經驗的茂生農經（1240）董事長吳清德表示，連自己都沒碰過這麼嚴重的蛋荒，他預估這波蛋荒4月以後應該可以紓解，甚至擔心政府介入過深，5、6月國內雞蛋市場可能逆向出現產能過剩情況，到時候這麼多雞蛋不知道要拿到哪裡去。

茂生農經已成立超過一甲子，從上游飼料生產銷售，到雞禽飼養、產蛋、水洗蛋，並且擁有自有雞蛋品牌富翁牌，一貫化的供應鏈布建，在國內雞隻養殖與雞蛋市場具有代表性。

吳清德觀察這波蛋荒，直呼自己在這個行業超過60年沒看過。國內蛋品供應在去年9、10月還很正常，11、12月突然減少，到今年1月變得很嚴重，他歸結有三大原因。

一是黃小玉等國際原物料大漲，拉高飼料價格，造成養雞成本增加；二是前陣子溫差大，連人都受不了，何況是雞豬鴨，造成不少雞隻折損；第三，先前雞農捨不得淘汰老母雞，導致產蛋率下降。

他認為，實際上國內雞蛋的供應缺口並不是那麼大，可能5%，但北部地區以工商業為主、人口密集度高，只要缺一點點，大家就會去搶，狗屎變黃金。這也是這一波南部為什麼比較沒有傳出缺蛋的原因。

吳清德觀察，隨著產蛋效率較佳的中雞（雞齡4-10周的雞）替補老母雞，加上政府將引進國外雞蛋進口，他認為這波國內蛋荒有機會在4月以後逐漸獲得紓解，他甚至表示，自己比較悲觀，認為5、6月國內雞蛋市場可能出現產能過剩情況。

他肯定政府為了解決蛋荒採取許多措施，立意良好。但是他也憂心政府過度介入雞蛋價格，造成市場失真，到時候蛋荒過後，這麼多雞蛋不知道要拿到哪裡去。

吳清德表示，今天大家只看到雞蛋價格高，但沒有看到鴨蛋，或是有色雞肉、白色雞肉等關連產品價格並沒有上來，因為政府透過補貼方式，把這邊（雞蛋價格）壓下去，連帶也會讓其他那邊價格上不來。

他建議政府應該放手讓市場機制更自由化，雞蛋價格高，消費者可以選擇先吃價格比較低的鴨蛋、雞肉，都是很有營養的東西，最後市場會自己回歸平衡。