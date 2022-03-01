台裕久克坦注射液（硫辛酸）。（食藥署提供）

食藥署今日公布2款藥品回收資訊，分別是「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」以及「台裕久克坦注射液」，其中「溫士頓鹽酸四環素眼藥膏」因2度被查出產品異常，需追加回收1.2萬支。食藥署表示，該藥除顏色異常外，還有主成分含量不足的問題，已請廠商提交報告進行研判是否涉及劣藥，若經判定為劣藥，依藥事法第90條規定可處10萬至5000萬元罰鍰。

由溫士頓醫藥股份有限公司製造的溫士頓鹽酸四環素眼藥膏（Tetracycline Ophthalmic Ointment“Winston”），今日名列於食藥署的藥品回收清單中。食藥署藥品組科長洪國登表示，本款藥今年1月已回收過一次，當時因接獲醫療院所通報進行調查，發現原本應為黃色的主成分，竟變成深褐色，因此請廠商針對效期內批號擴大調查。

洪國登說，1月時已針對溫士頓鹽酸四環素眼藥膏的其中3個批號進行回收，根據廠商繳交的調查報告，初步研判是因藥品中的水含量異常導致顏色變異，而這次又發現批號TET20016的產品不僅顏色異常，還有主成分含量不符規格的問題，因此要求業者回收。

洪國登表示，本款藥每年健保用量約12萬隻，市佔率約3成，目前已要求業者回收 4批共4.8萬支產品，應於3月21日前繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，由於已是第2次進行回收，一旦經判定為劣藥，可依藥事法第90條規定可處10萬至5000萬元罰鍰。

食藥署強調，未列在回收批號的產品都經檢驗過，安全性沒有問題，可安心使用，但若民眾手中有回收批號的藥品，應立即停止使用，並赴醫療院所、藥局進行換藥。

此外，食藥署今天也公告一款台裕久克坦注射液（硫辛酸）（THIOCTAN INJECTION (THIOCTIC ACID) ＂TAI YU＂）需進行回收，洪國登說明，這款注射液主要是用於維護肝臟功能的保肝用藥，因接獲廠商主動通報安定性試驗出現異常，因此啟動預防性回收措施。

洪國登指出，理論上台裕久克坦注射液的產品效期應為4年，其產品的pH值應介於7到8之間，但廠商卻在第12個月的安定性試驗發現pH值趨近標準上限，推估效期恐無法再撐3年，故針對批號VL1701啟動預防性回收。