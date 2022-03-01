台灣網石棒辣椒(6468)母公司網石集團(Netmarble Corporation)，今日宣布推出獨有的區塊鏈生態系統「MBX(MARBLEX)」。該區塊鏈生態系統將於3月正式開啟，支援網石專有的MBX貨幣。

「MBX」是基於韓國網路廠商Kakao所推出的區塊鏈平台Klaytn主網的區塊鏈生態系統，著重在藉由結合區塊鏈技術提升網石旗下遊戲的樂趣。該區塊鏈生態系統不僅鼓勵玩家們的自然互動，還將會為他們的參與提供獎勵。

該區塊鏈生態系統使用自有的MBX貨幣與MBX錢包，將於3月時在《A3: STILL ALIVE倖存者》中首次提供全球玩家體驗。

同時，隨著網石建立附屬其下的區塊鏈系統，網石將透過各項結合區塊鏈生態系統的遊戲與技術，以及NFT和元宇宙領域中的運用，尋求機會以提升競爭力。

此外，另一家韓國遊戲廠商娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG遊戲《傳奇4（MIR4）》今日也公開NFT角色投注機制「MIRAGE」，「MIRAGE」以NFT角色作為資產，玩家將可以在「MIRAGE」Web伺服器裡，體驗創新的NFT遊戲世界，並藉由質押NFT角色生產稀有遊戲資源，本質上也可以稱作是《傳奇4》的多重宇宙。「MIRAGE」跳脫傳統交易系統，讓玩家自由持有、交易，且能更有效率的管理資產，將過程設計成遊戲從而體驗到NFT角色的有趣之處，同時還能進一步活絡《傳奇4》的經濟體系，擴增運用領域。