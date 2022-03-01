制服到底要不要繡學號，成為近年各校討論的議題，北市成功高中學生自治組織代聯會日前針對「左側口袋縫繡姓名」的規範提案，通過服儀委員會送校務會議表決，最後反對票較多，遭到否決，部分老師認為，若不繡姓名，可能會難以辨認學生。不過，像是北一女中、中山女中等女校，制服上都只有學號，也引發性別平等的爭議。

網路時代發達，成功高中許多同學認為，在制服上繡姓名，很容易遇過騷擾或被肉搜的情況，因此在上學期的服儀委員會上提案，刪除服儀規定中「於左側口袋上方縫繡姓名」的規範，也順利通過服儀委員會，送校務會議表決，但最終以29票贊成、71票反對，提案遭到否決。

青年民主協會表示，成功高中二年級的同學就曾遇過被陌生人騷擾的情況，他表示，上學都是搭捷運，沒想到有陌生人透過學號上的名字，找到自己的IG帳號，並私訊他想要認識，當下覺得很害怕，發現很多人都遇到過類似的事情，讓學生覺得連搭個公車、捷運，完全沒有隱私。

也有同學認為，多數女校都已沒有在制服上繡學號，但男女混校或男校通常都會繡上姓名，而現在男女平等的時代，應該比照相同作法，不該因為男生就沒有安全疑慮，應該把名字繡上去的刻板印象。

2016年教育部宣布高中服裝儀容解禁，學校不得以服裝儀容為由處罰學生，且校服、學號都可經師生協調改變，成功高中校長孫明峯表示，部分老師還是覺得應該要繡名字，比較容易辨識身分，如果只繡學號，未來在發生許多事故上比較不好辨識學生身分。

至於是否因男校，比較沒有安全疑慮才要繡學號，對此，孫明峯說，男生當然也會有安全上的考量，而這次的決議是師生間溝通的對話，未來學生如有意見也能繼續提出爭取，像是之前早自習的議題，也不是一次就通過。

景美女中校長黃贇瑾表示，因安全疑慮，景美女中長年都只繡學號，老師在辨識學生上也不會有問題，無論是男女學校，歹徒都可能透過名字來犯案，因此，許多學校其實都只有繡學號。