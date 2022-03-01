111學年度學測今(1)日放榜，被稱為是史上最難的數學A，滿級分考生人數全國僅不到1％，對此大考中心主任周兆民表示，原本預期各科滿級分人數會在2％到5％之間，未料數學A低於預期，將會進行檢討，且未來命題也會有所調整。

今年學測數學A難到爆，全國滿級分學生僅789人，不少考生感到挫折不已。

周兆民提到，今年在出題上，數學A的考題難度已規畫比往年學測再難一些，數學B則比之前的學測再簡單一點。但結果論來看，數學Ｂ頂標13、前標11、均標8、後標4、底標3，滿級分人數3008人，占報考人數3.32％，達成原先設定的目標。

周兆民指出，針對今年學測數學A成績與去年相比，有著明顯的落差，大考中心對此也將會再進行檢討，未來數學A考試難易度，將能落在預期範圍內。

至於其他4科級分分布，周兆民說，國文科考生多介於9級分至13級分之間；英文考科考生成績分布較平均，3級分至14級分都在6％至9％之間，差異不大；社會科人數百分比較高的是在10級分至13級分；自然考科考生人數百分比以11級分至13級分較高，不過12級分開始曲線緩慢下降。