烏克蘭遭俄羅斯入侵，全國軍民奮勇抗敵，世人印象深刻，其藍黃相間的旗幟，更成為抵禦暴權的象徵。台灣網友近來熱議，一致公認烏國國旗很好看；藍、黃兩色有它的意義，和烏克蘭立國精神、傳統產業息息相關。

一次世界大戰後，烏克蘭人民共和國成立，沒多久就被併入蘇聯，改稱烏克蘭蘇維埃社會主義共和國，原國旗遭禁用。直到蘇聯垮台，1991年烏克蘭發表獨立宣言，正式建立自主國家，藍黃國旗重出江湖。

烏克蘭雖為歐洲面積第二大的國家、人口逾4000萬，但獨立至今的經濟發展並不順利，2020年GDP（國內生產毛額）不到3800美元，是歐陸最貧窮的國家。不過他們擁有悠久的農業歷史，甚至是全球主要糧食出口國之一，掌握全球12%小麥、16%玉米供應。

烏克蘭國旗藍黃相間，獲台灣網友一致好評。（示意圖／Shutterstock）

國旗中的黃色代表麥田，藍色代表天空和海洋，象徵自由與主權。這兩種顏色也是該國傳統代表色，民族的傳統徽章，就是一個藍色盾牌，盾牌上有一隻黃色獅子。

網友打趣地說，今年超級盃由洛杉磯公羊隊勝出，公羊的代表色恰好是藍黃色，「烏克蘭必勝」、「超級盃冠軍已預言烏俄戰爭結果了」。