台中港15號碼頭完工後，船隻進行併靠作業的情形。（台中港務分公司提供）

台中港建港邁入第46年，肩負台灣中部地區國際商港區域經濟發展的使命。於2010年裝卸量突破1億噸，去年則成長至1.2億噸；伴隨著業務成長，陸續投入碼頭建設，迄今已完成64座營運碼頭，至今年1月底共完成12座碼頭整建工程，近期完成12及15號碼頭整建工程。

台中港務分公司指出，台中港在經歷地震、波浪、潮汐及海水鹽蝕，以及裝卸、靠泊等作業的考驗下，早期運作的碼頭，呈現作業效能降低的情況；兼顧業務發展及使用效益與安全性等考量下，自2011年起規畫將14座碼頭列為優先整建標的，逐年編列預算辦理整建。

台中港務分公司說，台中港為多功能國際商港，包含散雜貨、貨櫃、大宗貨品、化學品及風電重件等各類型碼頭；碼頭整建工程須配合不同貨品裝卸及船舶靠泊而與時俱進。12及15號碼頭功能雖仍規畫為散雜貨碼頭，但在整建規畫設計施工時，同時採用半預鑄工法，降低海上模版組立的施工風險。

台中港12及15號碼頭施工期間為確保碼頭正常裝卸營運，採用分段施工模式。工程尚涵蓋提高混凝土強度、增加保護層厚度、汰換繫船柱並增強碼頭承載力至3ton／m2、預埋碼頭岸水、岸電系統等工項，不僅達到延長使用年限之效益，並落實「台灣港群綠色港口推動方案」。

台中港務分公司強調，該碼頭工程依交通部運輸研究所訂定的「港灣構造物維護管理機制」建立碼頭維護管理，並作為後續碼頭維護及安全管理依據，以創造碼頭永續經營環境。整建成本約為新建碼頭經費的20％；施工品質還獲得「交通部110年度公共工程優良工程獎-優等」的肯定。