大陸商務部部長王文濤1日表示，目前市場供給體系受到衝擊，原材料、大宗商品的供給、供應鏈瓶頸短期內預計難以得到緩解。

中國網報導，王文濤1日在記者會上表示，原材料、大宗商品的供給衝擊仍然沒有恢復正常，供應鏈的這些瓶頸還沒有得到緩解，短期內預計也難以得到緩解。從預期轉弱來看，缺櫃、缺工等問題持續困擾外貿企業，原材料價格、運價成本現在還維持在一個比較高的水平。

王文濤指出，大陸注意到一些中小外貿企業，盈利狀況並不是很樂觀，影響他們接單的信心。將保障產業鏈和供應鏈的穩定暢通。推進外貿轉型升級基地的建設，支持加工貿易穩定發展，培育新一批邊民互市落地加工試點，深入推進內外貿一體化，培育貿易雙循環企業。加強國際合作，推動國際物流、結算暢通，提升貿易便利化水平，促進產業鏈供應鏈上下游協作。

對於外貿，王文濤表示，將推進外貿轉型升級基地的建設，培育一批離岸貿易中心城市，建設服務貿易創新發展示範區。並繼續推進與海合會、厄瓜多爾、以色列、挪威以及中日韓等自貿協定談判，積極推進中國東協自貿區3.0版等自貿協定升級。