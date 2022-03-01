據大陸國家衛健委今天（3月1日）通報，昨天（2月28日0—24時）新增確診病例200例，其中本土病例75例、涉及11省市。其中以廣東31例最多，其中深圳市23例、東莞市7例、中山市1例；內蒙古14例居次，其中呼和浩特市13例、包頭市1例。

其餘還有：天津6例，其中濱海新區4例、東麗區2例；廣西6例，均在防城港市；雲南6例，其中德宏傣族景頗族自治州5例、臨滄市1例；黑龍江4例，其中牡丹江市3例、雞西市1例；江蘇3例，均在蘇州市；湖北2例，均在武漢市；山西1例，在晉中市；海南1例，在三亞市；四川1例，在成都市。

昨天新增的確診病例200例中，包括境外輸入病例125例（廣東44例，上海40例，北京12例，廣西8例，重慶4例，雲南4例，福建3例，山東3例，江蘇2例，四川2例，天津1例，安徽1例，湖北1例）。

在上海通報的40例境外輸入病例中，1人來自台灣。通報稱：「病例2為台灣地區居民，在台灣地區探親，自台灣地區出發，於2022年2月19日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，其間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。」