前三立「消失的國界」節目主持人李天怡，受入主台南「頑皮世界」野生動物園的三立總經理張榮華委託，牽線買長頸鹿非洲野生動物，但李女事後浮報價格，牟利25萬元。頑皮世界去年控告李天怡、丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達、前南非約翰尼斯堡公安局長的台裔律師議員孫耀亨4人背信，孫男目前是「他字案」被告，不過檢調目前是以釐清李女3人涉案情節為主。暫無約談孫的計畫。

檢調獲報，張榮華起初透過身兼頑皮世界董事的三立副總高明慧找上李天怡，希望透過李的國際人脈幫忙牽線，協助頑皮世界引進「網紋長頸鹿」等非洲野生動物，李天怡則引薦由丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達等人成立的亞太印象公司，處理輸入瀕危等級的「網紋長頸鹿」等非洲野生動物的相關流程。

李吳達曾任澳洲台商會長，與澳洲的台灣本土社團關係良好，因此委託曾任非洲台灣商會聯合總會榮譽總會長、前南非約翰尼斯堡公安局長的台裔律師議員孫耀亨，協助其引進動物，去年頑皮世界控告李天怡、丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達、南非約翰尼斯堡公安局長的台裔律師議員孫耀亨4人背信罪。檢方將4人列為他字案被告。

檢調上周約談李天怡、丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達3人，訊後諭令3人以30萬至50萬元交保，3人轉列偵字案被告，孫耀亨目前仍是他字案被告，檢調目前暫無約談孫耀亨的計畫。