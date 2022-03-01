從命理觀點來看，手相特徵能反應一個人的運勢，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，太陽丘隆起、掌有十字紋、手掌厚實、拇指有橫紋的人屬於能發大財的命格，財運非常好。

▍1.太陽丘隆起

「太陽丘」位於無名指的根部，太陽丘代表著財產，如果太陽丘隆起，代表此人財運極其旺盛，賺錢比其他人容易，偏財運也很好，經常能得到意外之財。另外，有此手相的人守財能力也很強，能存得住錢，不會亂花錢，錢財就會越積越多，成為大富之人。

▍2.掌有十字紋

無名指的根部叫太陽丘，而小指根部叫水星丘，如果在太陽丘和水星丘之間有一個十字紋，也是發財手相。位於這處的十字紋，也叫作「錢財紋」，代表錢財會滾滾流入你的手中，有此手相的人財氣逼人，在事業上也能取得很好的成就，最終會成為人人都羨慕的成功人士。

▍3.有厚實手掌

手掌厚實有肉、富有彈性，通常財運非常好，這種人頭腦比較靈活，擅長發現新的求財之法，而且精力充沛，適應能力強，這樣的人在事業上自然容易成功，而且他們運氣往往也很好，求財之路比較順暢，即使遇到了波折，也能很快化險為夷，一生吃穿不愁。

▍4.拇指有橫紋

大拇指的第二個關節處代表著人的財運興衰，如果此處有很多縱橫交錯的紋路，那就說明此人財運好，能夠發家致富。此處紋路越多，代表此人的財富累積也就越多，這樣的人做什麼都容易成功，中年的時候就可富甲一方。

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