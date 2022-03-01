香港疫情嚴峻，香港勞工及福利局局長羅致光今（3月1日）表示，香港院舍（安養院）爆發疫情的情況嚴峻，現在全香港1000多間院舍，已經有一半出現確診個案。

羅致光指出，疫情前公私營安養院職位空缺率平均是25％，但目前有約一半院舍員工染疫，或者因有家人確診而需要隔離或檢疫，導致人手不足問題更嚴重。

羅致光續指，現在基本上全部有確診個案的安養院，都是「原地隔離」，採取「只出不進」的策略，但如果未能有效分隔開患者，很容易引致院內傳播，「目前已有多間安養院，差不多全院人士都已受感染」。