手機遊戲開發與發行公司的網石集團（Netmarble Corporation）1日宣布，推出獨有的區塊鏈生態系統「MBX」（MARBLEX），網石表示，該區塊鏈生態系統將於3月正式開啟，支援網石專有的MBX貨幣。

「MBX」是一個基於韓國網路巨頭Kakao所推出的區塊鏈平台Klaytn主網的區塊鏈生態系統，著重在藉由結合區塊鏈技術提升網石旗下遊戲的樂趣。網石表示，該區塊鏈生態系統不僅鼓勵玩家們的自然互動，還將會為他們的參與提供獎勵。

據悉，該區塊鏈生態系統使用自有的MBX貨幣與MBX錢包，將於3月時在《A3: STILL ALIVE 倖存者》中首次提供全球玩家體驗。

同時，隨著網石建立附屬其下的區塊鏈系統，網石將透過各項結合區塊鏈生態系統的遊戲與技術，以及NFT和元宇宙領域中的運用，尋求機會以提升競爭力。網石表示，將於3月分享一份MBX白皮書，同時開啟官方網站，屆時將有進一步的詳細資訊。